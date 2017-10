"Die SPD in Deutschland, die kann Wahlen gewinnen. In Sack und Asche gehen müssen wir überhaupt nicht"

Stephan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen, feierte nach einer fulminanten Aufholjagd seinen Sieg bei den Landtagswahlen. Die SPD wurde erstmals seit 1998 stärkste Kraft im Landtag von Hannover. Abgewählt wurde indes das Bündnis Rot-Grün. Jetzt beginnt wie in Berlin der Poker um eine tragfähige Koalition. Fast ebenso wie Weil freute sich Martin Schulz. Der Zwischenerfolg in Hannover verschafft ihm etwas Atempause, um sich für die Aufräumarbeiten in der Bundes-SPD zu wappnen.