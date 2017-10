"Stellen Sie sich auf turbulente Zeiten ein."

Tom Enders, Airbus-Chef, präsentiert sich gern als integrer Konzernlenker und stringenter Aufräumer. Nun aber bringen Korruptionsvorwürfe den deutsch-französischen Luftfahrtkonzern in schwere Turbulenzen. Sowohl intern als auch extern laufen Ermittlungen wegen schwarzer Kassen und Mittelsmännern, die den Verkauf von Flugzeugen durch Schmiergeld forciert haben sollen. Das ist mehr als störend in einem hochsensiblen Geschäft, in dem der amerikanische Konkurrent Boeing bereits mit seinen Militärmaschinen die Nase vorn hat und auch im zivilen Bereich den Europäern zusetzt.