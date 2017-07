„Wir können die Sicherheit garantieren“

Olaf Scholz, Hamburgs Regierender Bürgermeister (SPD, gibt zum G20-Gipfel norddeutsch typisch den Fels in der Brandung. Da können noch so viele Protestbündnisse zum Widerstand gegen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer aufrufen, die Hansestadt will sich von der besten Seite zeigen. Scholz, als Landespolitiker nicht gerade Kern des Geschehens, ist als oberster Gastgeber gefragt: 36 Delegationen übernachten in Hamburg, allein 800 Begleiter von Donald Trump.