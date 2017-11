"Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitstag beginnt und mit dem Verlassen der Firma beendet, ist veraltet."

Christoph Schmidt, Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, möchte das Arbeitszeitrecht von Grund auf reformieren. Nicht mehr pro Tag, sondern pro Woche soll die Arbeit im Büro und an der Werkbank geregelt werden. Er kommt damit den Forderungen der Wirtschaft entgegen, die ihre Mitarbeiter in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt flexibler einsetzen will. Programmiert ist hier aber der Konflikt mit den Gewerkschaften, die eine verdeckte Ausweitung der Arbeitszeiten befürchten.