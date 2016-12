„Ich bin bereit – ich will Deutschland weiter dienen. In diesen unsicheren Zeiten hätten die Menschen wenig Verständnis, wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was ich an Gaben und Talenten habe, in die Waagschale werfen würde.“

Angela Merkel, Bundeskanzlerin (CDU), zu ihrer Kanzlerkandidatur 2017.