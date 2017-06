BerlinBundesregierung und Industrie streben nach Angaben aus ihren Kreisen eine schnelle, bundesweite Lösung für die Umweltbelastung durch Diesel-Pkw an. Möglichst in den nächsten Wochen und damit noch vor der Bundestagswahl solle ein Programm zur Nachrüstung von bis zu zwölf Millionen Diesel-Fahrzeugen gestartet werden, sagten mit den Gesprächen Vertraute am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Das federführende Verkehrs- und das Umweltministerium sowie der Verband der Deutschen Automobilindustrie(VDA) sowie der Autoimporteure (VDIK) führten darüber Gespräche. Auch Kommunen seien eingebunden, um die angedrohten Fahrverbote abzuwehren. Das Verkehrsministerium erklärte lediglich, man begleite die Debatte. Der VDA betonte, in einem politischen Gesamtpaket könnte auch die Verbesserung der Euro-5-Diesel mit einer Nachrüstung gehören.