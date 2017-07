Bild vergrößern Die Bundesumweltministerin trifft sich kurz vor dem Gipfel mit VW-Chef Matthias Müller in Wolfsburg. Sie ist Mit-Gastgeberin der Beratungen. dpa Bild:

Am 2. August soll der Durchbruch gelingen: Welche Maßnahmen sind geeignet, um die Luftbelastung durch Dieselautos in den Innenstädten zu verringern? Die Bundesregierung sieht die Autobauer am Zug.