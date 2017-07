Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) laden am 2. August zum Nationalen Diesel Forum nach Berlin ein. Gemeinsam mit Vertretern der Autounternehmen, des VDA und ausgewählten Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg will die Regierung einen Maßnahmenkatalog zur Rettung des Diesel beschließen.

Gleichzeitig will sich der Bundesverkehrsminister offenbar mit den Nachrüstungen des Euro-5-Diesel nicht zufrieden geben. So will Dobrindt auch Euro-4-Diesel nachrüsten lasten, sofern dies technisch machbar ist. „Die technischen Möglichkeiten sind in der Entwicklung“, heißt es dazu aus Ministeriumskreisen. Sollte per Hardware ein Upgrade möglich sein, sollte die Autoindustrie auch dies in Erwägung ziehen.