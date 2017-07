BerlinDas Ganze grenzt an ein Verwirrspiel. Noch vor 11 Tagen war das Bundesverkehrsministerium nicht in der Lage, die Teilnehmer an dem Diesel-Gipfel am 2. August zu benennen. Es gebe „noch keine Teilnehmerliste“, räumte eine Sprecherin vom Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) seinerzeit in der Bundespressekonferenz ein. Fest stehe nur, dass das Verkehrs- und das Umweltministerium sowie das Kanzleramt dabei sein würden.

Das wiederum hörte der überraschte Regierungssprecher Steffen Seibert offenbar zum ersten Mal. Er erfahre jetzt, dass das Kanzleramt dabei sei, sagte er. Aber er verspreche, herauszufinden, auf welcher Ebene dies geschehe. Auf die Frage, ob sie, die Dobrindt-Sprecherin, helfen könne, sagte sie: „Ich kann da nicht helfen.“ Kurze Zeit später schob sie dann nach, dass ihre Kollegen sie gerade informiert hätten, dass die Teilnehmerliste für das „Nationale Forum Diesel“ noch nicht feststehe. „Ob das Bundeskanzleramt daran teilnehmen wird, können wir also noch nicht sagen“, so die Sprecherin.