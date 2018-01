Um die Luftverschmutzung zu reduzieren möchten die beiden Altparteien eine Pflicht einführen, ältere Diesel umzurüsten. Zur Luftreinhaltung bedürfe es eines Bündels von Maßnahmen, mit "effizienteren und saubereren Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen", heißt es im Entwurfspapier der Fachgruppe Verkehr in den Koalitionssondierungen, das Reuters am Mittwoch vorlag. Zudem sollten die E-Mobilität und der Schienenverkehr gefördert, Fahrverbote aber vermieden werden. "Wir setzen uns dabei für ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen von Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen und Gewerkschaften ein", heißt es in dem Text, der noch von den Parteispitzen gebilligt werden muss.

Beim Dieselgipfel von Bundesregierung, Unternehmen und Kommunen war die Frage der Nachrüstungen an Motoren, um die Stickoxid-Emissionen (NOx) zu senken, umstritten. Während die vergleichsweise günstigen Software-Updates in der Motorsteuerung auch bei älteren Dieseln umgesetzt werden sollen, sind Nachrüstungen am Motor deutlich teurer und wurden von der Industrie weitgehend abgelehnt. Eine Arbeitsgruppe nach dem Diesel-Gipfel sollte aber Möglichkeiten prüfen, bei welchen Fahrzeugen und in welchem Maße Nachrüstungen Wirkung entfalten.