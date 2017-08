In den Bundesländern stieß die Blockade auf wenig Verständnis – selbst in der eigenen Partei. Bei einem Treffen der 16 Verbraucherminister im April sagte die sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz Barbara Klepsch (CDU): „Um den wirtschaftlichen Verbraucherschutz weiter zu stärken, setzt die Konferenz auf die baldige Einführung der Musterfeststellungsklage.“ Doch passiert ist nichts.

Die Union kontert, sie sei ja gar nicht gegen die Möglichkeit von Sammelklagen. „Aber die Vorlagen, die der Justizminister gemacht hatte, gehen so noch nicht“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem ZDF. „Wir hatten da sehr klar gesagt, an welchen Stellen wir Nachbesserungen erwarten“, sagte sie. Es gebe bereits solche Klage-Möglichkeiten in der Finanzwelt. „Und das kann man adäquat auf die Fragen auch der Kunden von Autos überführen. Aber der Justizminister hat hier einen anderen Ansatz gewählt, jedenfalls in einigen Teilen“, sagte Merkel. Dieser Debatte müsse sich die SPD stellen.