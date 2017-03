Die Steuereinnahmen sprudeln, rund 24 Milliarden Euro betrug der Einnahmenüberschuss von Bund, Länder, Kommunen und Sozialkassen 2016. Finanziell ist unser Staat handlungsfähig wie lange nicht mehr - und diesen finanziellen Spielraum sollten wir nutzen. Anstatt Steuergeschenke mit der Gießkanne zu verteilen, sollten wir zielgerichtet Alleinerziehende, Familien und Menschen mit geringem Einkommen entlasten. Vor allem aber sollten wir in unsere Infrastruktur investieren. Und da haben wir hierzulande ein notorisches Defizit. Bei rund 2,2 Prozent des BIP lag die jährliche Investitionsquote in Deutschland zwischen 2005 und 2014, im OECD-Durchschnitt waren es 3,3 Prozent. Die Folgen: marode Schulen und Brücken - eine Hypothek auf die Zukunft. Dass die Bundesregierung hier auf Verschleiß fährt, belegte erst Anfang Februar eine Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Wir brauchen mehr Investitionen: In den Erhalt unserer Infrastruktur. Und in die Infrastruktur der Zukunft, in postfossile Mobilität oder eine digitale Verwaltung beispielsweise. Viele Städte in Deutschland wachsen, Investitionen in einen modernen öffentlichen Nahverkehr fehlen aber. Eine Milliarde zusätzlich pro Jahr könnte der Bund bereitstellen, um die ÖPNV-Infrastruktur zu sanieren und weiter ausbauen. Ein Marktanreizprogramm zum Aufbau von E-Bus-Flotten in unseren Städten könnte bereits mit überschaubaren Summen viel bewirken. Kaum ein Verkehrssektor entwickelt sich derzeit so dynamisch - und wird politisch so stiefmütterlich behandelt wie der Radverkehr. Im E-Bike-Zeitalter haben Radschnellwege gerade für Pendler ein großes Potenzial. 200 Millionen jährlich aus dem Bundeshaushalt für Radschnellwege und sicheren Radwegen entlang von Bundesschnellstraßen wären gut angelegtes Geld.