BerlinMit Investitionen von 100 Milliarden Euro wollen der Bund und die Telekombranche das Internet in Deutschland beschleunigen. Der für digitale Fragen zuständige Bundesminister Alexander Dobrindt verständigte sich am Dienstag mit Vertretern der Telekomfirmen auf einen entsprechenden Zeitplan bis zum Jahr 2025. Die Leitungen sollen dann Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich ermöglichen. Das ist 20-mal so schnell wie heute verbreitete 50-Megabit-Verbindungen.

Dobrindt sagte, dazu sollten modernsten Technologien zusammengeführt werden, etwa Glasfaser und der künftige Mobilfunkstandard 5G, für den 2018 die nächsten Frequenzen durch den Bund vergeben würden. Neue Anwendungen wie die Vernetzung von Maschinen brächten ein enormes Datenwachstum. Benötigt würden „mehr Bandbreite, eine zuverlässige Echtzeit-Übertragung und intelligente Netze, die Daten selbstständig verarbeiten, priorisieren und schnellstmöglich zum Nutzer transportieren“.