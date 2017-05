BerlinDer Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hebt seine Prognose für das Wachstum der Ausfuhren in die USA ungeachtet der politischen Querelen kräftig an. „Wir halten 2017 ein Exportwachstum von bis zu zehn Prozent für möglich“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang war nur ein Plus von fünf Prozent erwartet worden. „Deutsche Firmen bestätigen in unseren Umfragen, dass sich ihr US-Geschäft belebt“, sagte Treier. „Das ist ein gutes Zeichen – aller handelsfeindlichen Rhetorik zum Trotz.“

US-Präsident Donald Trump hatte Deutschland am Dienstag erneut wegen des enormen Exportüberschusses im Handel mit den USA angegriffen. „Sehr schlecht für die USA“, twitterte der Republikaner. „Das wird sich ändern.“ Die deutschen Exporte in die USA übertrafen im ersten Quartal die Importe aus den Vereinigten Staaten um knapp 14 Milliarden Euro. Mit keinem anderen Land erzielte Deutschland einen so hohen Überschuss.