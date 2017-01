Im Integrationsministerium in Düsseldorf kamen am Mittwoch Vertreter der Ditib und der rot-grünen Regierung zusammen, um über ihre Zusammenarbeit zu beraten. Der „reguläre Fachaustausch“ umfasse „jegliche aktuellen Fragen“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums, ohne nähere Angaben zu machen.

DüsseldorfDie Linksfraktion im Bundestag hat an die nordrhein-westfälische Landesregierung appelliert, ihre Zusammenarbeit mit der türkisch-islamischen Ditib zu stoppen. Diese fungiere „als verlängerter Arm“ des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ditib-Imame seien „als Spitzel für den türkischen Geheimdienst“ tätig, warf die integrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sevim Dagdelen, dem größten Islam-Dachverband in Deutschland vor.

Ditib hatte jüngst nach Spionagevorwürfen gegen Imame des von Ankara abhängigen Verbands eine Untersuchung angekündigt. Die „Welt“ und die regierungskritische Zeitung „Cumhuriyet“ hatten berichtet, angebliche Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen würden bespitzelt. Die türkische Regierung macht ihn für den Putschversuch im Juli verantwortlich und geht gegen dessen Anhänger rigoros vor.

Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat die Zusammenarbeit mit der Ditib bei einem Präventionsprogramm gegen radikalen Salafismus bereits beendet. Der Verband ist aber weiter in einem Beirat für den Islamischen Religionsunterricht an NRW-Schulen vertreten. Ditib strebt eine Anerkennung als Religionsgemeinschaft an – Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) war hier deutlich auf Distanz gegangen.