BerlinBundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) fährt derzeit schwere Geschütze gegen Versandapotheken auf, die ihren Sitz im europäischen Ausland haben. Weil der Europäische Gerichtshof im vergangenen Herbst geurteilt hat, dass die Preisregeln für inländische Apotheken für Versandhändler wie Doc Morris in den Niederlanden nicht gelten und sie daher Rabatt geben dürfen, will der Minister den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten ganz verbieten. Er sieht durch das Urteil die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln durch wohnortnahe Apotheken in Gefahr.

Zu Recht? Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen nährt mit neuen Zahlen erhebliche Zweifel. Obwohl die Betriebskrankenkassen traditionell vor allem für ihre chronisch kranken Versicherten mit Versandapotheken gut zusammen arbeiten, machten 2016 bei den Arzneimittelausgaben der Betriebskrankenkassen der Handelt mit ausländischen Versandapotheken gerade einmal 1,73 Prozent aus. Für alle gesetzlichen Krankenkassen liegen bislang nur Zahlen von Januar bis September vor. Danach entfielen in dieser Zeit 0,95 Prozent des Umsatzes auf ausländische Versandapotheken. Ein gefährlicher Wettbewerber sieht anders aus.