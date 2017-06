Trotzdem gilt der Soli schon seit Jahren als überholt. So fordern nicht nur immer mehr Bürger nach fast 25 Jahren sein Aus, auch verfassungsrechtlich ist die Rechtfertigung der Ergänzungsabgabe problematisch. Inzwischen sei kein Sonderbedarf des Bundes mehr zu sehen, sagt etwa Hanno Kube vom Institut für Finanz- und Steuerrecht der Universität Heidelberg. Er fordert stattdessen einen Finanzausgleich für alle finanzschwachen Kommunen – egal ob Ost oder West.

Ob Eis-, Spielkarten- oder Zuckersteuer – es gab in der Vergangenheit schon vieles, woran der Fiskus gerne mitverdient hat. Inzwischen sind diese Steuern wieder abgeschafft worden. Doch bei einer der meist diskutierten Steuern ist das noch nicht gelungen: dem Solidaritätszuschlag. Die Steuer, die vom damaligen Kanzler Helmut Kohl 1991 zunächst auf ein Jahr befristetet eingeführt worden war, hat sich bis heute gehalten. Zu lukrativ sind die Steuereinnahmen.

Auch Martin Schulz wagt sich nun an das heikle Thema heran. Im Falle eines Wahlsiegs plant er die Abschaffung des Solidaritätszuschlages für kleine und mittlere Einkommen – und erntete dafür bereits viel Kritik von CDU und FDP .

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Steuerpläne enthüllt. Er vermeidet dabei einen Fehler seines Vorgängers - aber an entscheidender Stelle bleibt er leider vage.

Allerdings ist der Soli nicht die einzige Steuer, deren Abschaffung immer wieder kontrovers diskutiert wird. Das zeigen die folgenden drei Beispiele:

1. Die Luftverkehrsteuer

Wer von einem deutschen Flughafen in die Luft abhebt, zahlt eine Ticketsteuer. Genau 7,38 Euro zieht der Staat für innerdeutsche oder innereuropäische Flüge ein, für Mittelstrecken werden 23,05 Euro fällig und für Langstrecken 41,49 Euro. Nach den Vorverhandlungen für den Koalitionsvertrag der aktuellen Großen Koalition waren die Lobbyisten der Luftfahrbranche schon in Sektlaune. In einem Entwurf für den Koalitionsvertrag stand die Abschaffung der Steuer schwarz auf weiß.

Dann die große Enttäuschung: Im endgültigen Koalitionsvertrag tauchte der Passus nicht mehr auf. Stattdessen einigten sich Union und SPD auf die Formulierung: „Wir werden den Luftverkehrsstandort Deutschland stärken und setzen uns für den Erhalt seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein.“

Schöner Nebeneffekt für Union und SPD: Die Parteien behielten so etwa eine Milliarde Steuereinnahmen pro Jahr im Haushalt.