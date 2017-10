NeckarwestheimUnter starken Sicherheitsvorkehrungen hat ein Spezialschiff hoch radioaktiven Atommüll vom stillgelegten Kraftwerk Obrigheim in das Zwischenlager Neckarwestheim transportiert. Der sogenannte Schubverband mit drei Castor-Behältern legte am Mittwochabend nach fast zwölf Stunden Fahrt an, wie der Energieversorger EnBW mitteilte. Auf der rund 50 Kilometer langen Fahrt sei keine auffällige Strahlung gemessen worden, teilte das Unternehmen in Baden-Württemberg mit.

Aktivisten hatten entlang der Strecke gegen die aus ihrer Sicht riskante Beförderung auf dem Fluss protestiert. An einer Brücke ketteten sich fünf AKW-Gegner an, vier weitere schwammen mit einem Transparent im Neckar. Der Protest hatte aber keinen Einfluss auf die Fahrt. Die Polizei bezeichnete die Aktionen als „unspektakulär und friedlich“. „Wir haben die Personalien aufgenommen und einen Platzverweis erteilt. Zu erwarten ist ein Bußgeld“, sagte ein Sprecher.