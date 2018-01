Im Saal kam das gut an. Ob sich Lindner damit allerdings nicht überhebt, werden die kommenden Jahre zeigen. Bislang war die FDP immer ein Nischenanbieter für Themen wie Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung. Doch das ist dem Parteichef nicht genug. Dafür nimmt er auch in Kauf, traditionellen Verbündeten wie den Wirtschaftsverbänden wenigstens rhetorisch vor den Kopf zu stoßen. Er nahm es aber auch wohlwollend zur Kenntnis, dass der Gastgeber in Stuttgart, Michael Theurer, Wirtschaftsgrößen wie Hans Peter Stihl eingeladen hatte und in der ersten Reihe platzieren konnte.