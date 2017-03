Bei der Axt-Attacke am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind nach Angaben der Polizei neun Menschen schwer verletzt worden, fünf weitere erlitten leichte Verletzungen. Keines der Opfer des 36 Jahre alten mutmaßlichen und ebenfalls verletzten Attentäters schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Einige der Opfer wurden schwer am Kopf verletzt. Die Verletzten seien zwischen 13 und 50 Jahre alt und stammten vor allem aus Dortmund, Düsseldorf, Köln, Solingen und Mettmann, auch zwei Italienerinnen wurden verletzt.