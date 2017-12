BerlinDie Deutschen wollen ein funktionierendes E-Government. Wie eine bisher unveröffentlichte Studie der Unternehmensberatung Pwc zeigt, die dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt, haben fast alle eine positive Einstellung gegenüber digitalen Verwaltungsangeboten. Zwei Drittel der Befragten nutzen demnach schon jetzt digitale Verwaltungsdienstleistungen. Der E-Government-Monitor der Initiative D21 hatte ergeben, dass es nur rund 40 Prozent der Bevölkerung sind. In Österreich hingegen nutzen bereits 74 Prozent E-Government-Angebote.

91 Prozent der befragten Bürger geben in der repräsentativen Pwc-Umfrage an, dass sie bereit wären, Verwaltungsvorgänge zukünftig online zu erledigen. Von jenen Bürgern, die heute schon die vereinzelt vorhandenen Angebote zur Erledigung von Behördengängen nutzen, können sich 90 Prozent der Onlinenutzer sogar vorstellen, sämtliche Verwaltungsvorgänge über ein Bürgerkonto abzuwickeln. Eine Gesetzesänderung in der vergangenen Legislaturperiode soll die Einrichtung eines solchen behördenübergreifenden Kontos in den nächsten Jahren beschleunigen.