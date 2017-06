Frühestens im Oktober, vielleicht ein paar Monate später werden die ersten schwulen und lesbischen Paare in Deutschland heiraten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, auch wenn konservativ oder religiös geprägte Menschen die Ehe weiter nur als Verbindung zwischen Mann und Frau sehen. Die neue Ehe kommt, weil eine Mehrheit in den Parteien wie in der Bevölkerung den Schritt unterstützt. Das heißt aber auch: Homosexuelle können nun leichter Eltern werden, indem sie ein Kind adoptieren. Gleichgeschlechtliche Paare mit Nachwuchs dürfen sich also bald auch ganz offiziell Familie nennen.

So werden Widersprüche der deutschen Familienpolitik noch deutlicher. Unser Staat unterstützt Kinder und deren Eltern höchst unterschiedlich. Die Öffnung der Ehe ist eine ideale Gelegenheit, endlich neu zu bestimmen, wer im 21. Jahrhundert als Familie gilt und deshalb den Schutz des Staates verdient.