Die Eröffnung des Flughafens wurde in den letzten Jahren mehrmals verschoben.

BerlinDer neue Hauptstadtflughafen BER soll nach mehreren geplatzten Eröffnungsterminen nun im Oktober 2020 in Betrieb gehen. Das sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider am Freitag in Berlin.