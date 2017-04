Es gibt so Sätze, die passen immer. Die funktionieren wie perfekte Projektionsflächen. Die scheinen für die Ewigkeit gemacht – oder zumindest für Editorials von Chefredakteuren. „Diese Zeitschrift erscheint in einem fantastisch wirr-lebendigen Augenblick“, schreibt „Der deutsche Volkswirt“ am 1. Oktober 1926 in seiner ersten Ausgabe.

Auch über 90 Jahre später kann kaum ein Satz die aktuelle Lage besser zusammenfassen. Mitten in der neuen Unübersichtlichkeit übernehme ich von Herausgeberin Miriam Meckel die Chefredaktion dieser Zeitschrift, die heute WirtschaftsWoche heißt. Die Führung ändert sich, die Aufgabe nicht. Als Redaktionsteam wollen wir unseren Lesern auch künftig den roten Faden für gerade ziemlich wirre Zeiten liefern: die unabhängigen Analysen, die umfassenden Hintergründe und mitunter die schonungslose Wahrheit.