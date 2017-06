Dann wird’s doch noch ein bisschen ernster. Angesichts des gedämpften Preisdrucks sei eine expansive Geldpolitik im Grundsatz weiterhin angemessen, tastet sich Weidmann langsam Richtung Fundamentalkritik vor. Aber aufgrund der fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung und einer von allen Prognosen vorhergesagten Inflationsrate von knapp zwei Prozent im Jahr 2019 „ist es durchaus legitim zu fragen, wann der EZB -Rat eine geldpolitische Normalisierung in den Blick nehmen sollte“. Auch könne man, was den richtigen geldpolitischen Expansionsgrad angeht, durchaus unterschiedliche Auffassungen haben.

Tatsächlich gibt es gerade einiges zu fragen. Verkündet EZB -Chef Mario Draghi am 8. Juni die Wende? Kommt das Ende der Geldflut? Ist eine mögliche Überhitzung der deutschen Konjunktur im Rest von Europa ein Thema? Die Antwort dürfte dreimal Nein lauten. Allenfalls wird der Einstieg ins Ausstiegsvokabular angedeutet, mehr aber auch nicht. Draghi hat schon im Vorfeld der nächsten EZB-Sitzung am Donnerstag bereits zu großen Erwartungen den Boden entzogen. Die Inflation sei immer noch zu niedrig, das Lohnwachstum zu verhalten.

Der südliche Teil Europas kann sich nur scheinbar entspannen. Geld bleibt zwar weiterhin billig , aber eben für alle – auch für die deutschen Exporteure. Seit Monaten wird das Land wegen seiner Überschüsse an den Pranger gestellt, die unter anderem eine Folge des schwachen Euro sind, mit dem wiederum die Krisenländer gedopt werden. Das will dort keiner hören. Stattdessen soll Deutschland ein gigantisches Investitionsprogramm auflegen, um den Abstand zum Rest der Welt zu verringern. Solche Forderungen kommen nicht nur von Frankreich und Co., sondern seit Kurzem auch vom Internationalen Währungsfonds und bald wohl von Donald Trump. Das macht sie nicht sinnvoller. Deutschland erlebt gerade einen unheimlichen Aufschwung. Alle möglichen Experten schrauben ihre Prognosen nach oben. Die eine oder andere Blase deutet sich bereits an. Geht es mit der lockeren Geldpolitik so weiter, ist es nur eine Frage der Zeit, bis hierzulande eine gefährliche Überhitzung droht. Jetzt noch ein Konjunkturprogramm aufzulegen, nur um die ausländischen Gemüter zu kühlen, wäre Selbstmord. Eine Runde Vanilleeis tut es da auch.