Von der verbreiteten These, die Schere zwischen Arm und Reich öffne sich immer weiter, hält man beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nichts. „Die Konfrontation mit den Fakten offenbart eine seit einem Jahrzehnt robuste gesellschaftliche Mitte“, sagt IW-Ökonom Maximilian Stockhausen bei der Vorstellung einer Studie über die Einkommensmobilität zwischen Vätern und Söhnen in Deutschland.

Bei der absoluten Einkommensmobilität steht die Frage im Mittelpunkt, welche realen Einkommensunterschiede es zwischen Eltern und ihren Kindern in vergleichbaren Lebensabschnitten gibt. Besonders deutlich fallen die Ergebnisse am unteren Ende der Einkommensskala aus: Rund 90 Prozent der Söhne von Vätern aus dem niedrigsten Einkommensviertel erreichen ein höheres Einkommen als ihre Väter.

Betrachtet wurden ausschließlich westdeutsche Männer, um Unvergleichbarkeiten auszuschließen: erstens den Bruch der Erwerbsbiografien in Ostdeutschland und zweitens das im Laufe des 20. Jahrhunderts stark veränderte Erwerbsverhalten von Frauen.

Im internationalen Vergleich ist die intergenerationale Einkommensmobilität mittelmäßig: Der Elastizitätskoeffizient der Einkommen liegt bei 0,319 Prozent – ein Vater „vererbt“ also knapp 32 Prozent seines Einkommensstatus an den Sohn. In skandinavischen Ländern wie Norwegen (0,17) oder Dänemark (0,15) ist die Abhängigkeit deutlich geringer, in den USA (0,47) und Großbritannien (0,5), aber auch in Frankreich (0,41) indes merklich höher.