Am Ende spannen die Richter die Hamburger Hafenwirtschaft ein letztes Mal auf die Folter. Die Planfeststellungsbeschlüsse für die Elbvertiefung, sie seien „rechtswidrig und nicht vollziehbar“, beginnen sie ihre Urteilsverkündung. Doch es folgt das große Aber: „Diese Mängel können geheilt werden“, die Beschlüssen behalten also ihre Gültigkeit. Für die Hamburger Wirtschaft heißt das: Noch ein paar Millionen für weitere Gutachten, die das Überleben der Pflanzenwelt an der Elbe dokumentieren, dann kommt die Vertiefung, auf die man hier so lange gewartet hat. Man hört die Korken schon knallen in diesem Satz.