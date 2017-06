BerlinAnfang Mai hatte das Bundeswirtschaftsministerium seine neue „Förderstrategie Energieeffizienz und Wärme aus erneuerbaren Energien“ vorgelegt. Ein Passus darin lautet, dass es künftig keine Förderung mehr geben soll, wenn „ausschließlich auf fossilen Energieträgern basierende Heiztechniken“ eingebaut werden. Die bestehende Förderung werde „spätestens bis zum Jahr 2020 beendet“. Mit anderen Worten: Wer beispielsweise einen Kessel mit Gas-Brennwerttechnik einbaut, geht bei der Förderung künftig leer aus.

Die Hersteller von Heizkesseln ziehen schon seit Wochen gegen den Plan zu Felde. Jetzt bekommen sie Schützenhilfe von führenden Mitgliedern der Unionsfraktion im Bundestag, darunter der wirtschaftspolitische Sprecher Joachim Pfeiffer (CDU) sowie der Energiebeauftragte Thomas Bareiß (CDU). In einem dem Handelsblatt vorliegenden Schreiben der Abgeordneten an Wirtschaftsministerin Zypries heißt es, „ein Auslaufen der Förderung des Austauschs von alten, ineffizienten gegen moderne, hocheffiziente Heizungskessel bremst die Sanierungsrate im Gebäudebereich massiv aus und stellt das Erreichen unserer Klimaschutzziele im Effizienzbereich in Frage“.