In der Bundestagsdebatte sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt: "Ja, ich will' reicht. Es ist genug Ehe für alle da." Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat zu weiterem Einsatz für die Gleichstellung von Homosexuellen auch nach der Entscheidung über die Ehe für alle im Bundestag aufgerufen. „Lassen Sie uns den Kampf auch nach der Entscheidung heute fortführen“, sagte Bartsch am Freitag im Plenum. „Ich fordere Sie alle auf, heute für Würde, für Gleichheit und für die Liebe abzustimmen“, sagte Bartsch vor den Abgeordneten. Es gehe nicht um die Frage, ob Kanzlerin Angela Merkel (CDU) oder ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz (SPD) gewinne. „Wir schaffen ein Stück weit Normalität in unserem Land.“Anderer Meinung war Unions-Fraktionschef Volker Kauder. Er sagte: "Ich selbst habe mehrfach öffentlich erklärt, dass ich nach intensivem Nachdenken und Überlegen der Meinung bin, dass die Ehe die Verbindung von Mann und Frau ist."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montagabend überraschend erklärt, sie plädiere für eine Gewissensentscheidung zu dem Thema. Das bedeutet, dass die Fraktionsdisziplin aufgehoben wird und Abgeordnete ohne Vorankündigung von der Parteilinie abweichen können. Das Nein zur Ehe für Homosexuelle gilt als letzte konservative Bastion der Union. Unter Merkel als Parteivorsitzender hat die CDU schon mehrere Positionen geräumt, für die es in der Gesellschaft keine Mehrheit mehr gab wie das Festhalten an der Atomenergie und der Wehrpflicht. Bislang dürfen Homosexuelle eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, aber nicht heiraten. Der wichtigste Unterschied ist, dass Lebenspartner gemeinsam keine Kinder adoptieren dürfen.

Über das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare könne man „viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe“, sagte CSU-Chef Horst Seehofer der in Regensburg erscheinenden „Mittelbayerischen Zeitung“ (Freitag). „Ich hatte ursprünglich mal Probleme mit der Tatsache. Aber nachdem ja in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gibt es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen.“