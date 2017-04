Wie im Vorjahr verzeichneten auch andere EU-Staaten einschließlich Griechenland hohe Zuwachsraten: Denn die Ausgaben für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten im jeweiligen Inland dürfen sich die Geberländer bei der ODA gutschreiben. Die OECD-Statistiker halten aber auch fest, dass Deutschland auch jenseits der Flüchtlingsausgaben seine ODA gesteigert hat; sowohl für die Entwicklungszusammenarbeit mit den Armutsländern weltweit als auch für internationale Nothilfe-Programme in Flüchtlingslagern im Nahen Osten.

Ob diese Ausgaben jedoch nachhaltig sind, also arme Länder in die Lage versetzen, dauerhaft die Lage ihrer Bevölkerung zu verbessern, geht aus der Statistik nicht hervor.

Dass Flüchtlingskosten ein Land nicht immer glänzen lassen, zeigen in der Statistik für 2016 nun ausgerechnet die bisherigen Musterländer Schweden und Niederlande: Bei ihnen gingen die Flüchtlingsausgaben gegenüber 2015 zurück, ihre ODA sank deshalb deutlich.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) verlangte, dass Deutschland auch ohne inländische Flüchtlinge das 0,7-Prozent-Ziel erreichen müsse: „Jeder Euro vor Ort kommt den Menschen direkt zugute, schafft Bleibeperspektiven und erzielt vor Ort ein Vielfaches an Wirkung“, sagte er. Sein Etat dafür ist seit 2013 um ein Viertel, von 6,3 Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro gewachsen.

Die größten Empfängerländer waren Afghanistan, Indien, Vietnam, Äthiopien und Indonesien. Gerade im Fall Indiens kritisieren Entwicklungs-Initiativen, dass das aufstrebende Land eigentlich keine Hilfe von außen mehr benötige. Bilaterale Hilfen für die am wenigsten entwickelten Länder, die meisten davon in Afrika, wurden demgegenüber um vier Prozent gekürzt – womöglich eine Reaktion darauf, dass ein Großteil der Hilfen in der Vergangenheit nicht bei notleidenden Menschen ankam, sondern bei korrupten Regimen versickert ist.