BerlinBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den US-Luftangriff in Syrien auch als deutliches Signal an China bezeichnet. Es sei kein Zufall gewesen, dass US-Präsident Donald Trump den Luftangriff am Abend des Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in den USA angeordnet habe, sagte die CDU-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Denn in Nordkorea sitze ein noch gefährlicherer Diktator, der auch über Atomwaffen verfüge. Trump habe seinen Gast damit an dessen Verantwortung erinnert. Denn China sei das einzige Land, „das politisch diesen Diktator in Nordkorea bändigen kann“.

Deutlicher als zuvor stellte sich von der Leyen hinter den Militärschlag gegen Syriens Präsidenten Baschar al-Asssad. „Ich finde es nach wie vor richtig, dass ihm da auch sehr klar ein Warnschuss gegeben wurde“, sagte sie. Die Amerikaner hätten bewusst eine isolierte Luftwaffenbasis in einem Gebiet ohne Anwohner ausgesucht und „akribisch“ darauf geachtet, dass keine russischen Soldaten zu Schaden kommen.