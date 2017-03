Bild vergrößern Schulz sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, Mitarbeiter begünstigt zu haben. Bild: AP

Vetternwirtschaft – so lautet der Vorwurf an SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Bislang scheint er an ihm abzuperlen. Nun beschäftigt sich ein Ausschuss des EU-Parlaments mit Schulz' Vergangenheit in Brüssel.