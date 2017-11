BrüsselDie amtierende Bundesregierung will ungeachtet der laufenden Jamaika-Sondierungsgespräche ein neues Versprechen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben abgeben. In einem EU-Dokument, das Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag in Brüssel unterzeichnen wollen, verpflichtet sich Deutschland, seinen Verteidigungshaushalt „regelmäßig real“ zu erhöhen. Das Dokument liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Mit dem Papier, das noch weitere 19 Verpflichtungen umfasst, wollen die unterzeichnenden Staaten die Grundlage für den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion legen. Sie soll im Dezember mit einer neuen Kooperation unter dem Titel Ständige strukturierte Zusammenarbeit (Pesco) gestartet werden.