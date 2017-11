 Christian Wulffs neue Aufgabe in China

Diese wurde 2009 von der Lobbyorganisation US-China Exchange Association in den USA gegründet und setzt sich offiziell für mittelständische Unternehmen weltweit ein. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, betreibt die Organisation aber vor allem Wirtschaftsförderung für chinesische Firmen.

Wulff war seit vorigem Jahr bereits vier Mal für die Organisation in China. Dafür erhielt er, betont Wulff auf Anfrage, lediglich anfallende Kosten wie Flug oder Übernachtung erstattet. Die „Stärkung der Zivilgesellschaft“ sei in China „schwieriger geworden“, also setze er auf die Pflege „zwischenmenschlicher Kontakte und Austausch“. Wulff, der in China Wulff von seinen Gastgebern mitunter in einem goldenen Bentley chauffiert wird, ist in China als Privatmann unterwegs, seine Auftritte sind nicht mit der Bundesregierung abgestimmt.