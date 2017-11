Trotz der guten Konjunktur und der Lage am Arbeitsmarkt standen die 75 deutschen Großstädte Ende 2016 einer Studie zufolge so tief in der Kreide wie nie zuvor. Die Gesamtschulden stiegen um fast eine Milliarde Euro auf 82,4 Milliarden Euro, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ergab.

Vor allem in den westdeutschen Städten habe sich die Lage verschlechtert: So hätten 62 Prozent der Großstädte dort weitere Kredite aufnehmen müssen. Von den neun Großstädten in den neuen Ländern konnten sieben ihr Minus reduzieren. Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung wiesen den Experten zufolge die Städte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf.