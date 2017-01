Frau Merkels Partei hat diese Woche mitgeteilt, sie werde sich aktiv für ein neues Gesetz einsetzen, das über Facebook und andere Soziale Netzwerke einen „Bußgeldkatalog” verhängt, falls diese auf Beschwerden nicht reagieren und böswillige Beiträge nicht rechtzeitig löschen. Wenn der Vorschlag erfolgreich ist, wird dies die strengste Regulierung sein, der das Netzwerk in einem Land in dem es tätig ist unterliegt. Es ist an der Zeit, harte Maßnahmen zu ergreifen.

Medienunternehmen sind sich dessen bewusst, dass ihre Plattformen zur Verfolgung unschuldiger Opfer und zur Beeinträchtigung unseres demokratischen Prozesses missbraucht werden. Sie waren dennoch zu langsam dabei, selbst Maßnahmen gegen diese Vorgänge zu unternehmen. Eine aktuelle, von der EU finanzierte, Studie hat gezeigt, dass nur 40 Prozent aller Beschwerden über vermeintliche Hasskommentare im Internet innerhalb von 24 Stunden überprüft werden. Die Studie weist auch auf die Tatsache hin, dass die jüdische Gemeinschaft das größte Ziel von Online-Hass ist.