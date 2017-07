BerlinJeder dritte Betrieb in Deutschland versucht, Mitarbeiter über ihren Rentenbeginn hinaus weiter zu beschäftigen. Und über 80 Prozent der Arbeitnehmer schlagen ein, wenn dieser Wunsch an sie herangetragen wird, wie sich aus einer am Montag verbreiteten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ergibt. Kürzere und flexiblere Arbeitszeiten seien dabei die wichtigsten Maßnahmen gewesen, um die Mitarbeiter zu halten.

„Der Wunsch, Mitarbeiter zu halten, wird maßgeblich durch Fachkräfteengpässe bestimmt“, erklärten die Forscher, die sich auf eine Befragung von rund 13.000 Betrieben zur Beschäftigung im Jahr 2015 stützten. Diese spielten insbesondere im verarbeitenden Gewerbe eine Rolle. Während in der Öffentlichen Verwaltung demnach nicht einmal jeder sechste Betrieb den Versuch unternahm, rentenberechtigte Mitarbeiter zu halten, war dies im Wirtschaftszweig „Maschinen, Elektrotechnik, Fahrzeuge“ annähernd jeder zweite Betrieb (43 Prozent).