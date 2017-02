DüsseldorfAngesichts vieler offener Fragen und unklarer Aussagen von Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte Armin Laschet, NRW-Chef der CDU zunächst alleine die Einsetzung eines U-Ausschusses zur Aufklärung gefordert. Jetzt unterstützen auch die anderen beiden Oppositionsfraktionen einen Antrag auf Einsetzung eines U-Ausschusses. Es darum, schnell wichtige Dokumente und Beweise zu sichern. Dass bereits in 100 Tagen ein neuer Landtag gewählt werde, dürfe kein Hindernis sein. Der Ausschuss solle klären helfen, warum sich der auch in Nordrhein-Westfalen behördenbekannte Gefährder frei bewegen konnte und wie sich eine Wiederholung verhindern lässt.

Der abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien, für den die Ausländerbehörde Kleve zuständig war, hatte am 19. Dezember in Berlin den schwersten islamistischen Anschlag Deutschlands mit zwölf Toten verübt. Der Ausschuss soll vor allem klären, warum sich der behördenbekannte Gefährder und abgelehnte Asylbewerber vor allem in NRW frei bewegen konnte. Nach der Landtagswahl am 14. Mai solle der Ausschuss seine Arbeit fortsetzen - unabhängig davon, welche Regierung dann am Ruder sei, sagte Laschet.