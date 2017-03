Kanzler Schröder hatte es irgendwann verstanden. Für viele Wähler war eine nachhaltige Familienpolitik doch kein Gedöns und die Agenda 2010 brauchte eine gute Dosis davon. So bereitete er den neuen Weg wesentlich mit, der anschließend mit mehr Kinderbetreuung, Elterngeld samt Väter-Monaten sowie erwerbsanreizenden Leistungen für Geringverdiener folgenreich beschritten wurde. Die Bevölkerung ihrerseits quittierte den bis 2009 und ab 2013 wieder praktizierten Kurs mit außergewöhnlich hoher Zustimmung. In den Zeitreihen des Instituts Allensbach lässt sich das eindrucksvoll nachvollziehen. Den Sinneswandel von Schröder hatte maßgeblich Renate Schmidt bewirkt, die er 2002 als Familienministern berufen hatte. Bis dahin hatte sich Familienpolitik ganz überwiegend als soziale Ausgleichspolitik verstanden und sich auf finanzielle Transfers konzentriert, die mehr oder minder gerecht ausfielen und sich an Lebenszielen der frühen 60er orientierten.

hat 16 Jahre als Abteilungsleiter in mehreren Institutionen in Berlin wirkungsorientierte Gesellschaftspolitik konzipiert, zuletzt bis 2014 die Grundsatzabteilung im BMAS geleitet und arbeitet seither als Seniorberater für international aufgestellte Strategieberatungen.

Die Resultate des hohen Mitteleinsatzes der alten deutschen Familienpolitik im Vergleich zu anderen Ländern gerieten erst 2002 in den Blick: Es waren Bildungsrückstände der Kinder, hohe Armutsrisiken, geringe Erwerbsbeteiligung der Mütter, Abwesenheit der Väter und immer weniger Geburten. Dass in allen Dimensionen andere Ergebnisse erzielt werden konnten, belegten dann international vergleichende Studien. Vorgelegt wurden sie von der Bertelsmann-Stiftung, umfassend im Umfeld des 7. Familienberichts und dann auch von der OECD. Das Familienministerium regt seither an und wertet aus. In diesen Kontext gehört die diskutierte Studie der OECD. "Übergriffig", wie WiWo-Redakteur Ferdinand Knauß in einem Beitrag behauptet, ist deren Vorgehen schon deshalb nicht zu nennen, weil sie - es ist nachzulesen - vom Bundesfamilienministerium in Auftrag geben wurde. Das Ministerium nimmt weiterhin einen jener Vorteile internationaler Kooperation ernst, die Populisten aller Couleur und Länder scheuen wie der Teufel das Weihwasser.