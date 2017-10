BerlinFDP-Chef Christian Lindner rät in Niedersachsen ebenso zu einer Jamaika-Koalition von Union, FDP und Grünen, wie im Bund. „In meinen Augen wäre eine Jamaika-Koalition eine neue Regierung, die eine neue Politik macht in Hannover“, sagte Lindner am Dienstag im Deutschlandfunk.

Dagegen wären die Liberalen in Niedersachsen in einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen nur der kleinste Partner, der Mehrheitsbeschaffer, der keine wirklich neue Weichenstellung schaffen könne. Was den Bund angehe, so müsse man prüfen, ob ein gemeinsame Basis für eine Jamaika-Bündnis gefunden werde, die Gutes für das Land bewirken könne. „Für mich ist das offen“, unterstrich Lindner.