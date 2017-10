BerlinFDP-Vizechef Wolfgang Kubicki soll einer der stellvertretenden Bundestagspräsidenten werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus FDP-Kreisen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Danach will FDP-Chef Christian Lindner Kubicki in der Bundestagsfraktion am Freitag vorschlagen. Allerdings müsse über Personalien neu nachgedacht werden, wenn die FDP an einer Regierung beteiligt sein sollte, hieß es.