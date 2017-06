Berlin Die FDP-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen haben grünes Licht für die schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen gegeben. 97,2 Prozent der Mitglieder, die ihre Stimme abgegeben hatten, befürworteten den Koalitionsvertrag. 6266 der rund 15.500 Mitglieder hatten ihre Stimme abgegeben, also rund 41 Prozent. Die Partei hatte zuvor angekündigt, dass schon ein Beteiligung von 25 Prozent der FDP-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen reicht, damit die Abstimmung gültig ist.

Es ist das erste Mal in der Parteigeschichte, dass über einen Koalitionsvertrag alle Mitglieder online abstimmen. Im Interview mit dem Handelsblatt hatte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner Mitte Juni angekündigt, dass er auch auf Bundesebene einen Mitgliederentscheid über eine möglich Koalition anstrebt. „Ich werde ein solches Vorgehen auch der Bundes-FDP vorschlagen“, sagte Lindner. Die Partei will mit diesen Abstimmungen ihren Mitgliedern mehr Einfluss auf die Inhalte geben. Auch bei der Erstellung des Parteiprogramms für die Bundestagswahl hatten die Mitglieder die Möglichkeit, sich online inhaltlich einzubringen.