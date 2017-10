BerlinUnter den Partnern der angestrebten Jamaika-Koalition im Bund ist ein Streit über den Umgang mit der UN-Organisation Unesco ausgebrochen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer schloss sich der Kritik der USA und Israels an der Unesco an, Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour kritisierte dies. "Unesco-Reform nötiger denn je. Völlig einseitige Israel-Kritik in gesamter UN muss aufhören", hatte Beer am Freitag getwittert.

"Es gibt seit Jahrzehnten in allen den Staat Israel betreffenden Fragen falsche Mehrheiten in den UN-Gremien", sagte dagegen der Grünen-Politiker Nouripour zu Reuters. "Deshalb muss man Israel jeweils in der Sache beistehen. Aber man kann doch nicht deshalb die Verfasstheit der UN-Gremien an und für sich infrage stellen, wie Trump und Beer es nun tun", sagte er mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. Die USA und Israel hatten die Organisation am Donnerstag mit der Begründung verlassen, dass diese israelfeindlich sei.