Propaganda für die Terrororganisation „Islamischer Staat“, Kontaktaufnahme zu Attentätern – wegen dieser Vorwürfe hat das Bundeskriminalamt am Mittwoch einen 23-jährigen Syrer in Ostwestfalen festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, werde Mohammed G. verdächtigt, Mitglied des IS zu sein.

Laut den Ermittlern hat G. im September und Oktober vergangenen Jahres über soziale Netzwerke Kontakt zu einer Person aufgenommen, die am 11. Oktober einen Brandanschlag auf ein schiitisches Gemeindezentrum in Schweden verübt haben soll. Diese Person habe G. um ein Bekenntnis zum IS gebeten, damit die dem IS nahestehende Nachrichtenorganisation A'maq eine entsprechende Meldung verbreiten könne. Schließlich wurde ein Bekenntnis zur Tat in einer Zeitung des IS, „al Naba“ veröffentlicht, so die Ermittler.