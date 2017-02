BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und sein neuer US-Amtskollege Steven Mnuchin wollen auf internationaler Ebene kooperieren. In einem Telefonat hätten beide Minister bekräftigt, „dass sie großes Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit haben“, sagte Schäubles Sprecherin Friederike von Tiesenhausen am Donnerstag auf Anfrage.

Mnuchin habe seine Teilnahme am Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im März in Baden-Baden zugesagt.