HamburgDie Bundesregierung sieht innerhalb der G20-Gruppe der führenden Schwellen- und Industrieländer noch weiteren Bedarf im Bereich der Finanzmarktregulierung. „Wir sind noch nicht da, wo wir am Ende landen wollen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Hamburg, wo im Juli der G20-Gipfel angesetzt ist.

Ohne die G20 wäre man bei diesem Thema aber nicht so weit gekommen, wie das in den letzten Jahren gelungen sei.