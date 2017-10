Deutsche Umweltverbände beschweren sich bei der EU-Kommission über die Bundesregierung. Die gibt de facto die Drosselung des Flächenverbrauchs als Nachhaltigkeitsziel auf und erleichtert das Bauen auf grünen Wiesen.

Aus ökologischer Perspektive macht es Amazon in Dortmund richtig. Während Logistik-Standorte meist zu den gefräßigsten Verbrauchern bislang unbebauter grüner Flächen gehören, entsteht das 32. Logistikzentrum des weltgrößten Internethändlers in Dortmund auf altem Industriegelände. Wo demnächst rund 1000 Amazon-Angestellte Pakete schnüren, verhütteten ab 1871 Zigtausende Hoeschianer in der „Westfalenhütte“ Stahl. Hier wird kein Mutterboden versiegelt, da muss kein Maulwurf und kein Juchtenkäfer leiden. Niemand muss wegen Amazon künftig auf den Anblick von Auen oder leuchtendem Ährengold verzichten. Die Regel ist das allerdings nicht. Denn bequemer und billiger baut es sich oft auf der „grünen Wiese“. Und das, obwohl nach Schätzungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) rund 120.000 bis 165.000 Hektar an entwicklungsfähigen Flächen (fast die Hälfte davon ehemals genutzte Brachflächen) in Städten und Ortschaften bereit stünden. Aber die potenziellen Bauherren stören sich an der dort noch vorhandenen Bebauung, an alten Versorgungsleitungen, Fundamenten und anderen Altlasten.

Also konsumiert man lieber Natur: Rund 66 Hektar (0,66 Quadratkilometer) bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen wurden 2015 im Schnitt jeden Tag in Deutschland bebaut, wie der vor wenigen Tagen erschienene Bodenschutzbericht der Bundesregierung zeigt. Das ist eine Fläche von etwa 94 Fußballfeldern.

Zwischen 1992 und 2015 hat sich die „Siedlungs- und Verkehrsfläche“ in Deutschland von 40.305 auf 49.066 Quadratkilometer ausgebreitet. Diesem Wachstum um mehr als 21 Prozent steht eine Bevölkerungszunahme von gerade einmal eineinhalb Prozent gegenüber. Besonders absurd: Zwei Drittel des Flächenverbrauchs entfallen laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage auf ländliche Räume: Obwohl 2013/14 nur fünf Prozent der Bevölkerungszunahme in Dörfern anfiel, entstanden dort 63 Prozent der neuen Siedlungsflächen. Nachhaltig kann man den Umgang mit Flächen in Deutschland also kaum nennen. Und leider sieht es in vergleichbaren Ländern kaum anders aus. Eine zumindest in den Industriestaaten kaum wachsende Bevölkerung konsumiert weiterhin in steigendem Maße bislang unbebaute Flächen. Das von der Bundesregierung im Januar 2017 selbst ausgegebene Ziel, den Flächenverbrauch im Rahmen der „Nachhaltigkeitsstrategie“ bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag zu bremsen, ist nach Schätzungen des BBSR kaum erreichbar. In einer Trendrechnung prognostizierte das Bundesinstitut 2013 einen Flächenverbrauch von rund 45 Hektar täglich im Jahr 2030.

