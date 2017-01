RosenheimDie Bundespolizei richtet sich mit einer geplanten Verdopplung ihrer Personalstärke an der deutschen Südgrenze auf einen dauerhaften Flüchtlingszustrom ein. Im Grenzabschnitt zwischen Lindau am Bodensee und Freilassing gegenüber Salzburg solle die Zahl der ständig stationierten Bundespolizisten in den kommenden Jahren von 550 auf mehr als 1100 aufgestockt werden, sagte der Chef der örtlichen Bundespolizeiinspektion, Reinhard Tomm, am Dienstag in Rosenheim.

Um der Belastung Herr zu werden, sollten zugleich vom Sommer an zwei weitere Inspektionen in Freilassing und Kempten eingerichtet werden, kündigte Tomm an.