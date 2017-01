BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit von Kommunen und ehrenamtlichen Helfern bei der Flüchtlingsintegration gewürdigt. Deutschland könne stolz darauf sein, was auf diesem Gebiet geleistet werde, sagt Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. „Ich finde, dass hier etwas Großartiges gelungen ist.“

Am Mittwoch trifft Merkel mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände zusammen, um über die Asyl- und Flüchtlingspolitik zu sprechen. Dazu sagte Merkel, Themen der Integration und der Rückführung stünden jetzt stärker im Vordergrund. Die Kanzlerin trat zugleich Befürchtungen der Länder und Kommunen entgegen, dass der Bund seine Leistungen nach 2018 zurückfährt.