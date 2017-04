BerlinVon Januar bis März sind knapp 47.300 Asylsuchende eingereist, wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte. Davon kamen im März 14.976 und damit ähnlich viele in den beiden Vormonaten. Die Hauptherkunftsländer seien Syrien, der Irak und Afghanistan gewesen. Von Januar bis März habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) über 222.395 Asylanträge entschieden. Rund 278.000 unerledigte Anträge liegen der Behörde noch vor.

Das Bundesinnenministerium sieht derzeit keinen Anlass, an der Grenze zur Schweiz wieder Grenzkontrollen einzuführen. Das hatte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, der CSU-Politiker Stephan Mayer, in der „Rheinischen Post“ gefordert: „Wir benötigen umgehend stationäre und systematische Kontrollen an der Grenze zur Schweiz.“ Er begründete das damit, dass deutlich mehr illegale Einreisen aus der Schweiz festgestellt worden waren. Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ lagen sie im Januar und Februar mit insgesamt 1.350 illegalen Grenzübertritten dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor.